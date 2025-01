CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle, olimpionica di specialità a Pyeongchang 2018 e vincitrice di quattro Coppette di discesa, ha trionfato sull’Olympia delle Tofane con il tempo di 1’33″95, unica a scendere sotto l’1’34”; seconda piazza per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, distanziata di 42 centesimi, terza l’altra azzurra Federica Brignone, con un ritardo dalla compagna di nazionale di 0″55. La valdostana si ‘consolà con il primato nella classifica generale di Coppa del Mondo e con il pettorale rosso di leader di discesa. Undicesima posizione per Laura Pirovano a 1″21 da Goggia, Marta Bassino è 18esima a 1″42, Nicol Delago 23esima a 1″85. Trentaduesime Roberta Melesi e Nadia Delago, entrambe a 2″17, 41esima Vicky Bernardi a 3″43. Uscite Elena Curtoni e Sara Thaler.

– Foto Ipa Agency –

