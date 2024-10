ROMA (ITALPRESS) – L’Inter espugna lo stadio Olimpico superando 1-0 la Roma nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: a decidere la contesa è la rete di Lautaro Martinez. Un successo che permette ai nerazzurri di restare sulla scia del Napoli, al secondo posto in classifica. Dopo una prima velleitaria conclusione di Pellegrini, la squadra campione d’Italia inizia a farsi vedere dalle parti di Svilar con un potente tiro di Thuram, su cui il portiere giallorosso riesce ad opporsi deviando in corner. All’11’ Sommer, su un cross di Pellegrini, rischia grosso facendosi sfuggire il pallone che finisce sul palo e poi torna tra le braccia dello svizzero. Un minuto più tardi Simone Inzaghi è costretto ad effettuare il primo cambio, sostituendo l’infortunato Calhanoglu con Frattesi. Al 13′ l’Inter si ritaglia una clamorosa doppia chance: prima con Thuram, murato da Ndicka, e poi con Mkhitaryan, che scheggia la parte superiore della traversa. Dopo Calhanoglu, finisce ko anche Acerbi e Inzaghi al 27′ utilizza il secondo slot delle sostituzioni per mandare in campo De Vrij al posto dell’ex Milan. La Roma si rende protagonista di un finale in crescendo con l’insidioso pressing di Dovbyk su Sommer e il tiro di Pellegrini, prontamente respinto dal portiere elvetico. Al termine dei tre minuti di recupero, si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nel secondo tempo è ancora la squadra nerazzurra a rendersi maggiormente pericolosa con una conclusione di Barella che non centra lo specchio della porta. Al 60′ i ragazzi di Simone Inzaghi trovano il gol del vantaggio con Lautaro Martinez, che ruba palla a Celik e, complice una deviazione di Dybala, batte Svilar per l’1-0. Il club capitolino prova a reagire affidandosi alle giocate di Dybala e Dovbyk, ma i loro tentativi vengono sventati da un attento Sommer. Nonostante l’assalto finale degli uomini di Ivan Juric, i campioni d’Italia difendono il vantaggio e portano a casa il successo per 1-0, soprattutto grazie ad una gran parata allo scadere di Sommer su Soulè. In virtù di questo risultato l’Inter torna al secondo posto in classifica con 17 punti, mentre la Roma resta decima a quota 10. Mercoledì i nerazzurri saranno impegnati in Champions League contro lo Young Boys, mentre i giallorossi ospiteranno la Dinamo Kiev all’Olimpico nella terza giornata di Europa League.

