MILANO (ITALPRESS) – Wolters Kluwer Tax & Accounting presenta la seconda edizione del report globale FutureReady Accountant 2025, che analizza la trasformazione della professione contabile e fiscale grazie ad un’indagine compiuta su oltre 2.700 studi a livello mondiale.Lo studio evidenzia che il 77% degli Studi prevede di aumentare gli investimenti in IA e che il 35% la utilizza già ognigiorno, contro il 9% del 2024. I servizi di consulenza sono ormai offerti dal 93% degli Studi, e cresce l’adozione delcloud e dell’automazione per migliorare efficienza e supporto ai clienti.In Italia, il 28% degli Studi utilizza quotidianamente l’IA, mentre il 61% prevede nuovi investimenti nei prossimi treanni. Il 34% lavora interamente in cloud (3° posto in Europa), ma il Paese scende al 7° posto considerando anche lesoluzioni ibride. Le principali motivazioni all’adozione del cloud sono sicurezza dei dati (41%), semplicità diimplementazione (33%) ed efficienza dei costi (32%), mentre la paura di interruzioni operative resta la principalebarriera (38%).Il 69% delle PMI italiane affida la contabilità a studi professionali, confermando la forte fiducia nella categoria.Tuttavia, solo il 57% degli Studi supporta i clienti nella scelta di soluzioni tecnologiche – il dato più basso in Europa.Sul fronte economico, solo il 66% degli Studi italiani ha registrato una crescita dei ricavi negli ultimi tre anni, control’80% della media europea. Il 26% ha introdotto modelli di lavoro ibrido, e l’investimento in formazione e competenzedigitali resta inferiore rispetto a Paesi come Belgio e Paesi Bassi.Il report descrive dunque una professione in transizione: solida, centrale per la competitività delle imprese italiane,ma chiamata a colmare rapidamente il divario digitale e a investire su tecnologia, competenze e nuovi modelli dicrescita.“L’intelligenza artificiale non è più un’ipotesifutura ma un imperativo attuale: le aziende devono adottarla per evolversi e crescere”, commenta Jason Marx, CEO di Wolters Kluwer Tax & Accounting.Il report completo “L’era dell’intelligenza: il nuovo commercialista tra IA, dati e analisi” è disponibile sul sito diWolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

