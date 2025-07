PALERMO (ITALPRESS) – Sabato 9 agosto alle ore 21 il Palermo ospiterà al ‘Renzo Barberà il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy, un’amichevole di prestigio che omaggia la fondazione del Club rosanero, fortemente legato alle sue origini inglesi. Per Palermo sarà la prima occasione della stagione per dare il benvenuto a casa alla nuova squadra guidata da Filippo Inzaghi, dopo il ritiro estivo in Valle d’Aosta.L’amichevole sarà una tappa significativa nel cammino che porterà il Palermo a celebrare il suo 125esimo anniversario, in programma il prossimo 1° novembre. Un traguardo simbolico, che unisce passato e futuro, con un omaggio a quell’Anglo Palermitan Athletic & Football Club che nel 1900 segnò l’inizio della storia rosanero. 125 anni fa furono infatti proprio gli inglesi a portare il calcio in città con il primo presidente, il viceconsole Edward De Garston, e il primo capitano e allenatore George Blake, ricordati all’interno del Palermo Museum. Oggi Palermo e Manchester City, nella stessa famiglia di City Football Group, celebrano il connubio tra la città e le influenze inglesi, condividendo una visione globale e una cultura sportiva orientata alla crescita, alla valorizzazione del talento e all’identità territoriale.“E’ con grande orgoglio che annunciamo questo storico incontro tra due Club del CFG – ha detto Riccardo Bigon, Global Football Technical Director di City Football Group -. Da un punto di vista tecnico, questa partita offre un’importante opportunità ai calciatori per continuare la preparazione precampionato, ai due allenatori per mettere in pratica le loro idee e alle rispettive squadre per ritrovarsi sul campo. Ma questa partita ha anche un significato culturale, visto che vede affrontarsi per la prima volta nella storia questi due club storici, con un omaggio alle radici inglesi del Palermo. Questa è una sfida che entusiasma entrambe le tifoserie. L’Anglo-Palermitan Trophy è un altro esempio delle immense opportunità che l’appartenenza al City Football Group può offrire”. La vendita dei biglietti inizierà a breve con un periodo di prelazione riservato a chi avrà già sottoscritto l’abbonamento del Palermo per la stagione 2025/2026.

