BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna fa festa allo scadere al Dall’Ara. La squadra guidata da Vincenzo Italiano, nel match valido per la 4^ giornata di Serie A, supera 2-1 il Genoa in pieno recupero: a decidere la contesa è un calcio di rigore trasformato da Riccardo Orsolini al 99°. Prima il vantaggio ligure di Ellertsson e il pareggio di Castro. I padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore, andando a segno con Castro dopo appena 4′, ma la rete viene prontamente annullata dal direttore di gara per fuorigioco. La risposta dei ragazzi di Patrick Vieira non si fa attendere con Colombo che al 7′ tenta la conclusione, ma non centra lo specchio della porta. Al 15′ il Bologna protesta per un contatto in area di rigore tra Dominguez e Norton-Cuffy, ma per Collu non c’è nulla. Due minuti più tardi Ellertson lascia partire un cross insidioso, sul quale è provvidenziale l’intervento di Heggem ad anticipare gli avversari. Dopo un avvio di gara molto movimentato, i ritmi di gioco di abbassano, ma al 33′ il Genoa prova a sorprendere Skorupski con un tiro dalla distanza di Martin: il portiere polacco compie una grande parta e sventa la minaccia.

Al 38′ Bernardeschi si rende protagonista di una buona azione personale e serve Heggem che colpisce di prima intenzione spedendo la palla sul fondo. Al termine di oltre 4′ di recupero le due formazioni vanno a riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa Vieira prova a scuotere i suoi con le sostituzioni e manda in campo Marcandalli ed Ekuban per Ostigard e Colombo. La compagine ligure prova ad alzare i giri del motore, sfiorando il gol del vantaggio al 63′ con Vitinha, che conclude sull’esterno della rete. Un minuto dopo, però, ci pensa Mikael Ellertson a realizzare il gol dell’1-0: l’ex giocatore del Venezia, dopo un uno-due con Ekuban, entra in area di rigore e fulmina Skorupski con una potente conclusione. Gli emiliani reagiscono e al 68′ vanno vicini al pareggio con un’incornata di Castro, che trova una grande opposizione di Leali. L’appuntamento con la rete dell’1-1 è soltanto rimandato poichè al 73′ lo stesso Castro, su assist del neo-entrato Cambiaghi, anticipa tutti e deposita la sfera in fondo al sacco. Nel finale gli uomini di Italiano provano a completare la rimonta, ma la migliore occasione creata di testa da Orsolini si infrange sulla traversa. In pieno recupero i padroni di casa, a seguito di revisione Var, guadagnano un rigore per fallo di mano di Carboni: sul dischetto si presenta Orsolini che spiazza Leali e firma il suo 67° gol in Serie A, eguagliando Beppe Signori. Il Bologna, dunque, si impone 2-1 e porta a casa una vittoria fondamentale che gli consente di andare a 6 punti in classifica, mentre il Genoa resta quota 2.

