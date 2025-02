MILANO (ITALPRESS) – A un anno esatto dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, al via il 6 febbraio 2026, Milano ha dato ufficialmente il via al conto alla rovescia. Oggi, in piazza Duomo, è stato inaugurato il Milano Cortina 2026 Sport Village Powered by Samsung & Enel. Uno spazio aperto al pubblico nel cuore del capoluogo lombardo che da domani permetterà di vivere tutte le emozioni e l’entusiasmo degli sport invernali. Per quattro settimane turisti e cittadini milanesi potranno partecipare gratuitamente a workshop culturali e digitali, e conoscere l’hockey su ghiaccio e il curling grazie alla presenza di due campi sportivi e attraverso lezioni gratuite, della durata di trenta minuti, con gli istruttori. La cerimonia d’inaugurazione si è tenuta alla presenza del sottosegretario per lo Sport e Giovani di Regione Lombardia Federica Picchi, dell’assessore per lo Sport del Comune di Milano Martina Riva, e dei vertici della Fondazione, di Samsung e di Enel. “Samsung è orgogliosa di essere partner dei Giochi Olimpici da quasi tre decenni, portando innovazione per migliorare l’esperienza degli atleti e dei fan attraverso le nostre tecnologie all’avanguardia – ha dichiarato Louis Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia -. Con il Milano Cortina 2026 Sport Village celebriamo il primo conto alla rovescia in vista dei prossimi Giochi Olimpici invernali e offriamo a tutti l’opportunità di vivere l’emozione olimpica in modo coinvolgente, dando vita a nuove esperienze e connessioni significative”, ha aggiunto. “Da oggi ufficialmente inizia il countdown, un anno di tempo per arrivare alle Olimpiadi. Oggi l’impegno di Samsung è quello di coinvolgere più persone possibile, in spazi come questo, lo Sport Village – ha sottolineato Nicolò Bellorini, Vicepresidente della divisione Mobile di Samsung Electronics Italia -. Qui tutti potranno scoprire la storia delle Olimpiadi, i segreti degli atleti e anche provare degli sport invernali come il curling e l’hockey su ghiaccio. Ma anche provare, all’interno del nostro spazio, le tecnologie di Samsung”.“Stiamo lavorando a questo evento da 4 anni. Stiamo preparando infrastrutture elettriche importanti, che poi resteranno ai territori che ospiteranno le Olimpiadi”, ha evidenziato Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel.“E’ una giornata piena di emozioni, da molto tempo stiamo lavorando a questo progetto. Il curling e l’hockey animeranno i giochi del prossimo anno. La possibilità di sperimentarli e di vederli è importantissimo perchè ci auguriamo che il pubblico seguirà le competizioni e gli atleti”, ha detto Andrea Varnier, ad di Milano Cortina 2026.“Grazie agli sponsor, a Fondazione Milano Cortina, alla città di Milano per ospitare l’evento. Siamo qui a celebrare un countdown ma il lavoro è stato importante e silenzioso. A budget c’è un miliardo di indotto per lo sport e altrettanto per tutti gli altri settori, come l’accoglienza. I dati sono molto invitanti”, ha detto il sottosegretario per lo Sport di Regione Lombardia Federica Picchi. Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni fino al 6 marzo 2025.

– foto xp9/Italpress –

(ITALPRESS).