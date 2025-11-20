BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – Incendio tra i padiglioni dellaCop30 a Belem, in Brasile. Tutti i presenti sono stati evacuati.Non è ancora chiara la natura del rogo, che si è sviluppato nella zona B, vicinissima al Padiglione Italia. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).