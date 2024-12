MILANO (ITALPRESS) – Tutto facile per l’Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri vincono 2-0 contro l’Udinese e strappano il pass per i quarti di finale dove sfideranno la Lazio. Decisive le reti di Arnautovic ed Asllani, i bianconeri – dopo un buon inizio – non sono riusciti ad impensierire i padroni di casa, finisce dunque il percorso in Coppa Italia per i friulani dopo aver eliminato Avellino e Salernitana. Inzaghi ha fatto rifiatare i titolari mandando in campo un’Inter sperimentale e la coppia d’attacco formata da Taremi e Arnautovic. L’Udinese ha risposto con un modulo identico, con Lucca unica punta e l’ex Sanchez a supporto. La prima azione pericolosa è stata quella di Ekkelenkamp, il tiro del centrocampista bianconero è terminato di poco sul fondo. Al 5′ Arnautovic ha conquistato un calcio di rigore per un fallo di mano di Kabasele, ma dopo una revisione al Var Massimi ha cambiato la decisione annullando il penalty. Il primo gol della serata è arrivato al 30′ con lo stesso Arnautovic, dopo un errore di Ekkelenkamp l’austriaco – servito da Taremi – ha battuto Piana con un diagonale sul palo opposto. Al 41′ la gara è stata interrotta a causa di un malore di uno spettatore al primo anello blu: alla ripresa del gioco Asllani, direttamente da calcio d’angolo, ha trovato il gol del 2-0. Nella ripresa i bianconeri non sono riusciti a creare pericoli, nemmeno i cambi effettuati da Runjaic hanno dato una scossa: il primo squillo è stato di Abankwah, la conclusione però è terminato di poco sul fondo. Un minuto più tardi Taremi, lanciato da Lautaro, ha colpito il palo. L’unico tiro pericoloso è stato quello di Tourè, ma Martinez ha deviato il pallone in calcio d’angolo. Entrambe le squadre torneranno in campo lunedì 23 per affrontare il diciassettesimo turno di Serie A: i bianconeri sfideranno la Fiorentina mentre i nerazzurri accoglieranno il Como.

