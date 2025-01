RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Ci vorrà una grande Inter”. Simone Inzaghi non ha dubbi, il 4-0 maturato a San Siro nel mese d’agosto non deve trarre in inganno nessuno: la sfida con l’Atalanta sarà complicata, da affrontare nel migliore dei modi. Il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, analizza in conferenza stampa la prima semifinale della Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita: “Si affronteranno due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso. Il più grande successo loro, al di là dell’Europa League – ha specificato -, è che non sono più una sorpresa, per noi sarà una partita difficilissima contro un avversario che sta molto bene”. La netta vittoria di qualche mese fa non deve dunque influenzare una gara completamente differente, come specificato dallo stesso Inzaghi: “I precedenti non vanno in campo, l’Atalanta aveva tante defezioni, da quella partita in poi ha fatto tre mesi ottimi. Noi siamo in un ottimo momento, ma sappiamo che le insidie sono dietro l’angolo”. E con l’arrivo del nuovo anno non cambiano gli obiettivi: “Sono gli stessi di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa, dobbiamo puntare sempre al massimo, siamo una grande società. La Supercoppa rappresenta tanto per noi, è un trofeo difficile da conquistare, cercheremo di fare il massimo già da domani sera”.

Presente in conferenza Henrikh Mkhitaryan, anche il centrocampista armeno ha specificato quali potranno essere le difficoltà del match: “Ovviamente la gara di domani sarà molto importante, sappiamo che l’Atalanta sta giocando molto bene ultimamente. Cercheremo di giocare al meglio per vincere, è molto importante per noi continuare a farlo. La gara di campionato? Parliamo di una partita giocata quattro mesi fa, siamo cambiate entrambe. Loro hanno vinto tante partite di fila e anche noi. Stiamo dimostrando un livello altissimo, quello della scorsa stagione, ci aspetta comunque una partita difficile”. Nel finale lo stesso Mkhitaryan ha voluto rispondere in merito al proprio futuro e alla possibilità di giocare in Arabia: “Ho un contratto con l’Inter e vedremo cosa succederà a fine stagione, ma sono contento di giocare in questo club”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

