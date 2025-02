ROMA (ITALPRESS) -“Accolgo con enorme soddisfazione la volontà concreta degli Emirati di investire in Italia 40 miliardi di dollari, si tratta di uno degli investimenti più imponenti per la nostra Nazione, una straordinaria manifestazione di fiducia per l’Italia. Abbiamo concentrato questa collaborazione su asset strategici, vogliamo che la cooperazione abbia un orizzonte lungo e stabile”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti.

“E’ una giornata che considero storica – prosegue Meloni -, noi utilizziamo spesso questa parola per definire qualcosa, a volte lo facciamo a sproposito ma questo è uno dei casi in cui utilizzare la parola “storico” non è a sproposito. Abbiamo firmato oltre 40 intese e questo sottolinea come la cooperazione bilaterale sia a un livello mai raggiunto prima, un lavoro che non intende esaurirsi qui”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).