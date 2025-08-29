VENEZIA (ITALPRESS) – “Questo film farà discutere? E’ quello che speriamo”. A parlare è Julia Roberts, nel corso della conferenza stampa di “After the Hunt”, il film diretto da Luca Guadagnino, fuori concorso all’82esima Mostra del cinema di Venezia.
“L’idea del film che mi piace davvero – afferma Guadagnino- era indagare le persone con le loro verità. E’ importante come osserviamo il conflitto delle verità. E quali sono i confini”.
Nella pellicola, che riaccende i riflettori sul movimento “MeToo”, l’attrice indossa i panni Alma, una professoressa universitaria che si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield).
