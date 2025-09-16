PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono molto concentrato, voglio preparare bene la partita, c’è poca emozione. Non sono spaventato, ma curioso di vedere la miglior squadra in Europa. Ci siamo preparati bene, la affronteremo cercando di fare una grande partita”. Lo ha dichiarato

“Penso che si debba affrontare con coraggio – ha aggiunto l’allenatore croato -, se ti abbassi troppo soffri molto. Le assenze? E’ chiaro che ci mancano elementi importanti (Scamacca ed Ederson tra questi, ndr), ma i ragazzi sono pronti, ci sono tanti giovani che vogliono fare bene, sono fiducioso”.

La fiducia nei suoi ragazzi c’è, ma anche il massimo rispetto nei confronti dei campioni in carica. “Giochiamo contro una squadra fortissima, hanno qualche assenza, ma anche i loro cambi sono all’altezza, noi siamo pronti ad affrontare bene la partita. E’ una gara importante, in questo momento la concentrazione è solo sul prepararla bene e nell’affrontare tutto nel migliore dei modi. Hanno pochi punti deboli, ma ci sono, dobbiamo far bene quelle poche cose”, ha sottolineato Juric, che non ha voglia di tornare sul caso Lookman. “Siamo molto sereni, abbiamo già parlato, pensiamo soltanto alla partita di domani”.



Da Juric a Marten De Roon. “E’ bello giocare la competizione più bella che c’è, vuol dire che lo scorso anno abbiamo fatto bene. E’ uno stadio bellissimo, sarà una grande sfida per noi, possiamo essere orgogliosi di essere qui, vogliamo dimostrare di aver meritato questa competizione”, le parole del centrocampista dell’Atalanta, alla vigilia del match contro il Psg. “Il nuovo format mi piace molto – ha aggiunto l’olandese -, in ogni partita può succedere di tutto, dobbiamo preparare ogni partita nel migliore dei modi, questa sarà la sfida più difficile, contro la squadra più forte, dobbiamo avere coraggio, cattiveria e orgoglio”.



