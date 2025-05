TORINO (ITALPRESS) – La Juventus è ancora in controllo del proprio destino nella corsa all’ultimo posto per la prossima Champions League. I bianconeri vincono alla penultima giornata 1-0 contro l’Udinese grazie alle reti di Nico Gonzalez e Vlahovic, restano in quarta posizione e si presentano agli ultimi 90′ del campionato con un punto di vantaggio sulla Roma e due sulla Lazio. Ottimo approccio alla partita sin dal fischio d’avvio da parte degli uomini di Tudor, che arrivano ben tre volte al tiro nell’arco dei primi dieci minuti. Conceicao e Locatelli ci provano da fuori senza successo, poi al 10′ Kolo Muani – lanciato in profondità – spreca a tu per tu con Okoye. Quella capitata sul piede dell’attaccante francese resta anche l’occasione più ghiotta di un primo tempo in cui la formazione di casa è sostanzialmente sempre nella metà campo avversaria, ma senza riuscire a trovare gli spazi per scardinare l’organizzata retroguardia ospite.

Ci provano anche Yildiz, Cambiaso, Alberto Costa e infine Nico Gonzalez, con l’argentino che sfiora la rete prima di testa su corner e poi con una conclusione dalla distanza sulla quale Okoye si salva grazie anche all’aiuto del palo. Il risultato, però, non cambia e si va all’intervallo sullo 0-0. La musica non cambia in avvio di ripresa, con ancora la combo Okoye-palo decisiva su una bella iniziativa personale di Conceicao al 51′, ma al 60′ la pressione attuata dalla Juventus porta finalmente risultati. Nico Gonzalez prima toglie palla a Solet in area di rigore e poi su assist di Yildiz trova il gol del vantaggio con un mancino imprendibile per l’estremo difensore avversario. Girandola di cambi da un lato e dall’altro, ma i padroni di casa riescono a gestire senza alcun patema il vantaggioe e al minuto 88 trovano con Vlahovic il raddoppio su un contropiede perfettamente orchestrato dal solito Yildiz. La Juventus sale a quota 67 e il prossimo fine settimana proverà a chiudere i conti a Venezia, mentre l’Udinese resta a 44 punti e si appresta a vivere l’ultimo impegno stagionale contro la Fiorentina.

