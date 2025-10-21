MILANO (ITALPRESS) – Al“mi risulta che Zaia ci sarà. Giorgetti è assente più che giustificato perchè sta seguendo il bilancio, Vannacci è a Strasburgo perchè c’è la sessione plenaria. Sarà un bel consiglio federale dove ci saranno proposte.“. Lo ha detto ila margine della firma del contratto sulla realizzazione del “Bosco della Musica” a Rogoredo.

Il segretario ha poi respinto le voci di una resa dei conti con Roberto Vannacci dopo il deludente risultato della Lega in Toscana, campagna condotta propria dall’ex generale. Per Salvini “è qualcosa che voi scrivete da una settimana, ma sarà un federale assolutamente tranquillo. Analizzeremo la legge di bilancio, parleremo di Puglia, Campania, Veneto. In Puglia e Campania avremo buoni risultati, il massimo storico per la Lega come è stato in Calabria. In Veneto avremo un risultato straordinario anche grazie a Luca Zaia che si è messo a disposizione. Nelle Marche è andata bene, in Toscana no, però le vittorie non hanno mai solo un padre come le sconfitte”.

“Stiamo lavorando per crescere ancora, gli unici conti che mi interessano sono solo quelli della legge di bilancio e quelli che le banche metteranno a disposizione per la crescita del Paese”, ha aggiunto.

