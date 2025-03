ROMA (ITALPRESS) – LEO Pharma Italia, presente nel nostro Paese dal 2012, ha ottenuto la certificazione UNI PdR 125:2022 sul Sistema di Gestione per la Parità di Genere. “Questo importante riconoscimento – spiega una nota – conferma l’impegno costante dell’azienda nella promozione di un ambiente di lavoro equo e inclusivo, capace di offrire pari opportunità di crescita professionale e personale a tutti i collaboratori, valorizzando i talenti di ogni età, genere, background e condizione”.“L’ottenimento della certificazione non rappresenta un punto di arrivo, ma segna una tappa fondamentale di un percorso continuo verso un ambiente lavorativo sempre più inclusivo.Crediamo fortemente nella valorizzazione delle differenze, nella promozione di una cultura aziendale che consenta a ciascuno di esprimere liberamente la propria identità e di vedere riconosciute le proprie competenze senza pregiudizi o discriminazioni”, ha dichiarato Paolo Pozzolini, General Manager di LEO Pharma Italia (nella foto).L’impegno di LEO Pharma Italia per la parità di genere si riflette anche nei numeri: attualmente, il 58% delle posizioni di middle management è ricoperto da donne, mentre nel senior management si registra una sostanziale parità tra uomini e donne.Il riconoscimento è il risultato di un percorso strutturato, sviluppato in collaborazione con il GERT – Gender Equality Research Team di LABChain presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, coordinato dalla Professoressa Silvia Ciucciovino.Il processo ha incluso una fase di assessment approfondita, la costituzione di un Comitato dedicato, la creazione di un Piano d’Azione e l’implementazione di una politica aziendale sulla parità di genere.“Ciò che è emerso con soddisfazione dal processo di certificazione è stata la conferma che i nostri valori aziendali erano già ben radicati in questa direzione, tanto che non sono state necessarie modifiche sostanziali alle nostre pratiche per ottenerla”, ha commentato Marco Cariani, Head of People di LEO Pharma Italia.L’azienda ha avviato un progetto strutturato di comunicazione sulla certificazione: comunicazioni dedicate su newsletter, portale intranet aziendale e canali social. Inoltre, sono previsti due eventi formativi destinati a dipendenti e dirigenti, seguiti da un corso di e-learning accessibile a tutto il personale. Parallelamente è stato introdotto materiale informativo sulla certificazione nel processo di onboarding dei nuovi assunti, così da promuovere fin da subito i valori di inclusione e pari opportunità.La certificazione ha una validità di tre anni e sarà soggetta a revisione annuale. Nel frattempo, LEO Pharma Italia proseguirà la collaborazione con l’Università Roma Tre, svolgendo due pre- audit interni prima della prossima verifica ufficiale prevista per novembre. L’azienda continuerà inoltre a monitorare il feedback dei dipendenti per valutare il livello di coinvolgimento e migliorare ulteriormente le iniziative a supporto della parità di genere.“Con questo riconoscimento – conclude la nota – LEO Pharma Italia conferma il proprio impegno a promuovere un contesto lavorativo fondato sull’equità, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, elementi chiave per una crescita sostenibile e responsabile anche nel settore farmaceutico”.

– foto ufficio stampa LEO Pharma Italia –

(ITALPRESS).