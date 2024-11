BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Missione compiuta per l’Italia, che a Bruxelles batte il Belgio per 1-0 e conquista il pass per i quarti di finale di Nations League. Il ct Spalletti ripropone il 3-5-1-1 con Retegui prima punta e soprattutto con il debutto di Rovella in cabina di regia; Di Lorenzo-Buongiorno-Bastoni la linea difensiva, con Cambiaso e Dimarco esterni di centrocampo. Inizio arrembante degli azzurri, con Frattesi che dopo pochi minuti trova il primo tiro che impegna Casteels. Il centrocampista dell’Inter è protagonista all’11’ con una palla recuperata nella trequarti avversaria che permette a Di Lorenzo e Barella di completare la triangolazione che poi spiana la strada per il tap-in a porta vuota da pochi passi di Tonali per lo 0-1. L’Italia è compatta dietro, non lasciando spazi al Belgio, assolutamente annichilito nel primo tempo, e propositiva in avanti, andando vicino al raddoppio nel finale di frazione con un’azione simile a quella che ha portato al gol: stavolta, però, Tonali viene chiuso da Debast. I padroni di casa rientrano meglio in campo nel secondo tempo trovando più volte il tiro dalla media distanza con Engels, Debast e Trossard, ma l’occasione più chiara è sui piedi di Retegui, che scatta in profondità ma viene fermato da un’ottima parata di Casteels. Il momento è favorevole agli Azzurri, che sfiorano ancora il raddoppio prima con una mischia sulla torre di Buongiorno, e poi su un colpo di testa ravvicinato di Di Lorenzo terminato alto. Nell’ultimo quarto d’ora, dopo un’occasione sfumata per un’incomprensione tra Cambiaso e Kean, il Belgio sfiora il pareggio in tre occasioni: due volte con Lukaku, prima con un colpo di testa su cross di Castagne leggermente deviato da Bastoni, e poi con un mancino deviato da Buongiorno; sfiora il gol anche Faes, che colpisce il palo con una spizzata su calcio da fermo, una delle poche situazioni in cui l’Italia continua a soffrire un pò. Ma gli uomini di Spalletti riescono a gestire in maniera ottima il finale, conservando il risultato preziosissimo. Domenica l’ultima partita di questa prima fase a San Siro contro la Francia che mette in palio il primo posto nel girone.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Like this: Like Loading...