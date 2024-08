ROMA (ITALPRESS) – Nei primi sei mesi del 2024, Lottomatica ha registrato una raccolta per 18 miliardi, con una crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il settore operativo online ha continuato a sovra-performare con una raccolta in crescita del +41% rispetto allo stesso periodo del 2023.

I ricavi sono stati pari a 931,8 milioni, rispetto a 820,1 milioni dello stesso periodo del 2023, con un incremento pari al 14%. L’adjusted Ebitda è stato pari a 317,3 milioni, +6% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’adjusted Ebitda margin sui ricavi è pari al 34,1%, rispetto al 36,4% dello stesso periodo del 2023, per effetto del payout sfavorevole registrato nel primo trimestre del 2024 e per il consolidamento di SKS365, che ha margini più bassi. L’operating cash flow dei primi sei mesi del 2024 è stato pari a 228 milioni, rispetto a 256,9 milioni dello stesso periodo del 2023, principalmente per effettodei maggiori pagamenti per le concessioni. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2024 è stato pari a 1.913,1 milioni.

“Nel secondo trimestre del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita organica, sostenuto da quote di mercato in aumento nell’online che hanno portato a una crescita a doppia cifra dei ricavi e dell’Ebitda”, commenta Guglielmo Angelozzi, Ad di Lottomatica Group. “Abbiamo completato con successo l’acquisizione di SKS e stiamo procedendo con l’integrazione a ritmo sostenuto, assicurandoci ad oggi circa il 40% delle sinergie annunciate. Inoltre, a maggio abbiamo opportunisticamente rifinanziato obbligazioni per un valore di 900 milioni, con un notevole risparmio sugli interessi. Alla luce della forte performance, della realizzazione delle sinergie di costo e delle acquisizioni previste, aggiorniamo le nostre previsioni per l’esercizio 2024”, conclude.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Lottomatica –

