ROMA (ITALPRESS) – “Gli incontri” di questi giorni “sono stati tutti momenti di grande amicizia che testimoniano la crescente collaborazione e sintonia che c’è tra Slovenia e Italia. Ringrazio per i vari versanti di collaborazione che sono tanti, da quello diplomatico a quello consolare, da quello militare a quello economico e culturale, non c’è alcun versante di vita sociale che non sia dentro le forme di collaborazione tra Slovenia e Italia. Ringrazio, per questo rapporto così eccellente, chi vive qui, alla comunità italiana che rappresenta il caposaldo dell’amicizia tra i nostri Paesi dopo aver superato momenti lontani difficili e sofferti. E’ un esempio, nella vita del nostro Continente, di come si interpreta la condizione di rapporto di confine come collaborazione e arricchimento vicendevole”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo incontro con i rappresentanti dell’Ambasciata e il sistema Italia a Lubiana. “Quello che sta avvenendo nei nostri rapporti crescenti è davvero un elemento che induce a grande soddisfazione. Lo è anche sul piano concreto della collaborazione economica con un interscambio che va salendo continuamente. Ma lo è soprattutto sul versante dell’amicizia e della sintonia che pone insieme, come avviene a Nova Gorica e Gorizia, il protagonismo culturale del nostro Continente”, aggiunge il capo dello Stato.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).