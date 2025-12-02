ROMA (ITALPRESS) – “Il Suo richiamo incessante al rispetto della persona umana, alla solidarietà e all’inclusione ha trovato corrispondenza nell’entusiasmo dei tanti che si sono radunati per accoglierLa. Mi riferisco, in particolare, ai giovani, chiamati a tutelare l’identità plurale del. Così il

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).