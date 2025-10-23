BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Bruxelles la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
Al centro del colloquio, le priorità italiane in vista dell’odierno Consiglio Europeo, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione.
Il presidente Meloni ha inoltre ribadito “la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell’elettricità”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.
