ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della sua partecipazione alha incontrato il re del, assistito dal principe ereditario e primo ministro,“Il colloquio ha confermato la comune volontà di proseguire nel percorso di consolidamento dei rapporti bilaterali, inaugurato dalla conclusione, lo scorso settembre, del Memorandum istitutivo del Partenariato Strategico sugli Investimenti e rafforzato dai quattro incontri avuti dal Presidente del Consiglio con i vertici del Regno del Bahrein nel solo 2025 – spiega Palazzo Chigi in una nota -. Nel corso dell’incontro, i due leader hanno anche affrontato le principali questioni internazionali, con particolare riferimento agli sforzi comuni per la stabilizzazione del Medio Oriente e per una pace giusta e duratura in Ucraina”.

