ROMA (ITALPRESS) – “Ci avviciniamo a metà mandato del nostro governo: tante cose abbiamo fatto, ma tante altre cose vanno fatte. Abbiamo ridotto gli sbarchi del 60%, abbiamo favorito canali di ingresso regolari e stiamo strutturando il sistema di accoglienza per fare in modo che possa essere stabilmente capace di reggere l’urto ogni qualvolta ci dovessero essere situazioni non dipendenti da noi e che possano in qualche modo metterci particolarmente alla prova”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia.L’obiettivo è creare “un sistema stabile di accoglienza delle persone che non metta a repentaglio l’ordine pubblico nelle nostre città e soprattutto che sia fondato su un’accoglienza seria e sostenibile, non legata agli interessi affaristici di fornitori improvvisati”. L’anno scorso “abbiamo incrementato di circa 1300 persone il numero degli espulsi: sono 1300 potenziali fattori di insicurezza per i nostri cittadini”, ha aggiunto Piantedosi.

