MILANO (ITALPRESS) – A un anno esatto dall’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, uno studio Deloitte ha stimato che l’ospitalità in casa tramite Airbnb potrebbe generare un impatto economico di 154 milioni di euro, tra guadagni degli host e spese degli ospiti. Con oltre 2 milioni di persone attese per l’evento, Airbnb contribuirà a colmare il gap di 52.000 posti letto giornalieri nelle località di gara, spesso prive di strutture alberghiere. L’host tipico potrà guadagnare circa 2.400 euro durante i Giochi, mentre gli ospiti spenderanno mediamente 150 euro al giorno, favorendo il commercio locale in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.In occasione della ricorrenza “One Year to Go”, Airbnb annuncia oggi un’opportunità unica per gli appassionati di sport invernali: trascorrere una mattinata sul ghiaccio in compagnia della squadra italiana femminile di curling e rilassarsi poi in uno chalet a Cortina.La Squadra Nazionale Femminile, composta da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Angela Romei e capitanata da Stefania Constantini, oro olimpico nel doppio misto a Pechino 2022, accoglierà i quattro viaggiatori all’interno dello Stadio del Ghiaccio di Cortina, la storica struttura che ha ospitato la cerimonia d’apertura degli ultimi giochi invernali tenutisi a Cortina nel 1956 e dove la squadra si allena. Al suo interno è stata adibita una struttura nella quale le atlete si trasformeranno per la prima volta in assoluto in coach d’eccezione, svelando regole, tecniche fondamentali e segreti del curling. Dopo essersi cimentati sul ghiaccio in prima persona tra lanci, spazzate e scivolate insieme alle atlete, e aver iniziato a padroneggiare la tecnica base di questa disciplina, i viaggiatori potranno rilassarsi con un soggiorno in quota: avranno infatti la possibilità di dormire a 1200 metri in un autentico chalet in città con una vista panoramica sulle Dolomiti.A un anno dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, lo storico Stadio del Ghiaccio di Cortina aprirà quindi le sue porte per accogliere una famiglia o un gruppo di amici composti fino a un massimo di quattro persone e desiderose di lanciarsi in questa sfida per scoprire tutti i trick di questa disciplina olimpica.I viaggiatori avranno la possibilità di: conoscere di persona la Squadra Nazionale Femminile, capitanata dall’oro olimpico Stefania Constantini e composto dalle atlete Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Angela Romei;giocare con il team e scoprire tutte le tecniche del curling in una struttura allestita all’interno dello Stadio Olimpico del Ghiaccio, che ospiterà proprio le competizioni di curling e wheelchair curling alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026; rilassarsi al termine della mattinata sul ghiaccio in un tipico chalet ampezzano composto da cucina e zona living, una camera da letto con letto matrimoniale e una con letti a castello, un bagno e un’incredibile vista sulle Dolomiti;assaporare una selezione di prodotti del territorio che verranno messi loro a disposizione all’interno dell’alloggio.Viaggiatori, sportivi e amanti della montagna interessati possono inviare una richiesta di prenotazione sul sito www.airbnb.it/curling a partire dal 13 febbraio 2025 alle ore 10. Il soggiorno avrà inizio il 25 febbraio 2025 e terminerà il 26 febbraio 2025 e comprende una sessione di curling di 3 ore con la Squadra Nazionale Femminile e il soggiorno di una notte all’interno di uno chalet a Cortina.

– credit foto: Claudia Zalla –

(ITALPRESS).