MILANO (ITALPRESS) – E’ di Shiri Bibas il corpo restituito ieri da Hamas as Israele. Ad affermarlo gli esperti dell’Istituto di medicina legale di Israele, che hanno identificato il corpo di Shiri, la madre dei piccoli Kfir e Ariel. “Abbiamo ricevuto la notizia che temevamo di più: la nostra Shiri è stata assassinata in prigionia”, hanno scritto stamattina i familiari sugli account social Bring Bibas Back. La donna “ora è tornata a casa dai suoi figli per riposare”, si legge nella dichiarazione dei famigliari della donna. Anche il kibbutz dove Shiri è stata rapita nell’attacco contro Israele del 7 ottobre 2023 ha confermato la morte della donna. “Annunciamo con profondo dolore e cordoglio l’assassinio di Shiri Bibas, uccisa durante la prigionia a Gaza”.Nel frattempo l’ala militare di Hamas, è già schierata sul sito in cui oggi avrà luogo la consegna dei prigionieri israeliani a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency