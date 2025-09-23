CHENGDU (CINA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Lorenzo Musetti nella finale del “Chengdu Open”, il torneo Atp 250 andato in scena sui campi in cemento del capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina, con montepremi totale pari a 1.190.210 dollari. Il 23enne tennista carrarino, numero 9 del mondo e primo favorito del tabellone, ha perso all’ultimo atto contro il cileno Alejandro Tabilo, 112 della classifica Atp (ma con best ranking numero 19), proveniente dalle qualificazioni, con lo score di 6-3 2-6 7-6 (5). Nel terzo parziale Musetti ha fallito due match point sul 6-5, con il cileno al servizio, e poi nel tie-break era sopra nel punteggio per 4-1, prima di subire la rimonta di Tabilo.

Per il sudamericano è il terzo successo in carriera nel circuito maggiore. Per l’azzurro, invece, è la seconda finale persa nel 2025, dopo il ko nell’atto conclusivo dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo contro Carlos Alcaraz. In tutto Musetti ha giocato sette finali, delle quali ne ha vinte due, l’ultima nel 2022 a Napoli.

“E’ una giornata dura per me. Faccio i complimenti a Tabilo. Abbiamo combattuto fino all’ultimo alla pari: a volte si vince, a volte si perde”, ha detto il toscano dopo la sconfitta odierna. “Ringrazio il mio team e la mia famiglia. Abbiamo fatto un buon lavoro comunque. E’ da tanto che non vinco un titolo, ho perso ancora una volta in finale. Speriamo che la prossima volta vada bene. Saluto tutta Chengdu: questo è sempre un bel torneo”, ha aggiunto Musetti.

