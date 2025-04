WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) annuncia la nomina di Robert Allegrini come nuovo Presidente e Amministratore Delegato, con effetto immediato. Allegrini, che ricopre la carica di Presidente della NIAF dal 3 maggio 2021, continuerà a supervisionare le operazioni quotidiane della Fondazione in questo ruolo ampliato.Questo annuncio segue la recente elezione di John F. Calvelli come nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della NIAF, che succede a Robert E. Carlucci dopo il completamento del suo mandato quadriennale come Presidente del Consiglio di Amministrazione.“Robert Allegrini ha dimostrato una leadership eccezionale come Presidente della NIAF negli ultimi quattro anni, guidando l’organizzazione e promuovendo crescita e innovazione – ha dichiarato il neonominato Presidente del Consiglio John F. Calvelli -. La sua promozione a CEO riconosce i suoi straordinari contributi e posiziona la NIAF per un continuo successo mentre lavoriamo per rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia preservando al contempo il nostro ricco patrimonio culturale”.Dirigente di pubbliche relazioni e del settore alberghiero, autore, leader civico e diplomatico, Allegrini porta al suo ruolo una vasta esperienza negli affari italo-americani. Prima di entrare nella NIAF, ha lavorato per più di un decennio come Vice Presidente delle Comunicazioni per le Americhe per Hilton, dove ha gestito il team di pubbliche relazioni al servizio di tutte le proprietà Hilton full-service e di lusso, gestite direttamente dall’azienda, in tutto l’emisfero occidentale. Contemporaneamente, ha supervisionato le pubbliche relazioni dei marchi Conrad Hotels & Resorts e Waldorf Astoria Hotels & Resorts a livello mondiale.Nel 2016, Allegrini è stato riconosciuto come una delle “25 menti straordinarie nel marketing alberghiero” dalla Hospitality Sales and Marketing Association International. La sua carriera comprende anche posizioni come Vice Presidente Assistente delle Pubbliche Relazioni per Hyatt Hotels Corporation e Direttore delle Comunicazioni Corporate per le proprietà Swissotel in tutto il mondo, con una vasta esperienza in Asia, Europa e Stati Uniti.“Sono profondamente onorato di questa nomina e della fiducia riposta in me dal Consiglio della NIAF – ha dichiarato Allegrini -. Avendo servito come Presidente negli ultimi quattro anni, sono entusiasta di continuare il nostro importante lavoro in questa veste ampliata, rafforzando la missione della NIAF di promuovere e preservare il patrimonio italo-americano e favorendo relazioni transatlantiche più solide tra le nostre due grandi nazioni”.Allegrini è stato un sostenitore dedicato degli affari italo-americani durante tutta la sua carriera. Dal 1987 al 1990, ha ricoperto il ruolo di Direttore Esecutivo del Joint Civic Committee of Italian Americans. Successivamente, ha fondato il capitolo di Chicago dell’Accademia Italiana della Cucina e ha servito come Presidente della Camera di Commercio Italo-Americana del Midwest. Attualmente, ricopre il ruolo di Console Onorario per la Repubblica di San Marino in una giurisdizione di cinque stati ed è stato nominato Co-Presidente del gemellaggio Milano-Chicago nel febbraio 2021.Nel 2024, è stato nominato Ambasciatore Paganini, con questo prestigioso riconoscimento conferito durante un concerto a Roma presso lo splendido Palazzo Ruspoli.Prima di essere nominato Presidente della NIAF, Allegrini ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dal 2007 e ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Esecutivo dal 2017 al 2021. “Sotto la sua leadership come Presidente, la NIAF ha vissuto una rinascita, trasformandosi in un’organizzazione più focalizzata sulle relazioni transatlantiche”.I contributi di Allegrini alla comunità italo-americana gli hanno fatto guadagnare un significativo riconoscimento dalla Repubblica Italiana, che gli ha conferito il titolo di Commendatore nell’Ordine al Merito su iniziativa personale dell’ex Presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi nel 2002. Recentemente, è stato promosso nell’Ordine al Merito, al secondo più alto dei suoi cinque gradi, Grande Ufficial, in riconoscimento dei suoi oltre 30 anni di servizio alla comunità italo-americana.

– Foto ufficio stampa NIAF –

(ITALPRESS).