ROMA (ITALPRESS) – “Sul caso Diciotti sono un pò perplesso sulle conseguenze che potrebbero derivare da una simile interpretazione del diritto. In Africa ci sono centinaia di migliaia di potenziali migranti, forse addirittura milioni, che premono, sono gestiti da organizzazioni criminali e aspettano di arrivare in Italia solo in base alle convenienze di questi gruppi e dalla capacità di fermarli da parte degli Stati limitrofi: se introduciamo il principio che queste persone anche entrando in Italia illegalmente hanno diritto a risarcimenti il rischio è che le nostre finanze vadano in rovina”. A dirlo è il ministro della Giustizia Carlo Nordio in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Molte volte la magistratura non guarda oltre al significato delle proprie decisioni: il diritto viene prima di tutto, ma al di là del rigore delle leggi occorre anche stare attenti a non ottenere risultati potenzialmente devastanti in altri settori”, prosegue Nordio.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).