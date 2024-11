MODENA (ITALPRESS) – Maserati presenta Grecale Alba, una serie speciale all’avanguardia in edizione limitata e in esclusiva per il mercato italiano. Il DNA votato all’innovazione della Casa del Tridente ispira una nuova versione del SUV Maserati: Grecale Alba, nella versione GT equipaggiata con un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 250 CV, evoca il giusto bilanciamento tra eleganza e sportività, il vento di un nuovo giorno che porta con sè la massima espressione di versatilità per vivere un’esperienza di guida senza compromessi, in perfetto stile Maserati.Ancora più “everyday exceptional”, grazie ai dettagli accattivanti: la serie speciale oltre ad essere caratterizzata dalla livrea Bianco Astro, è disponibile anche nelle colorazioni Grigio Lava e Nero Tempesta.Completano gli esterni il tettuccio panoramico nero e i cerchi specifici 20″ Etere.Grecale Alba è la nuova proposta nata per esaltare design ricercato, funzionalità innovative, guidabilità e maneggevolezza. Per questo motivo, la dotazione è stata arricchita di tutta la tecnologia di bordo per rispondere alle esigenze della clientela più giovane.Ad arricchire la vettura si aggiungono i fari adattivi Full LED Matrix, Surround View Camera e Tech Assistance Pack comprensivo di Wireless Charger e Head-up Display tra i migliori ad oggi disponibili come luminosità, contrasto e area proiettata.

