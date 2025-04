ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore vediamo un fiume di persone recarsi a portare l’ultimo saluto a Papa Francesco, e parole non di circostanza sono arrivate da ogni parte del mondo, da ogni paese, comunità religiose lontane., ha sempre detto al mondo e fatto gesti che manifestavano il suo pensiero, senza ipocrisie, senza infingimenti, con il rispetto per tutti ma anche con fermezza ha portato con sé il respiro della periferia del mondo, lo sguardo attento verso gli ultimi e una voce instancabile per la pace, per la giustizia sociale, per l’ambiente e per la dignità delle persone”. Lo ha detto la– ha aggiunto -, raggiungendo credenti e non credenti, indicando un cammino di fratellanza, di solidarietà e di dialogo anche con le altre religioni”. Schlein ha ricordato “il suo richiamo alla chiesa in uscita, vicina ai bisogni concreti delle persone in difficoltà, ha riavvicinato milioni di persone ma la sua umiltà e il suo messaggio potente hanno saputo parlare anche a chi non ne fa parte”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).