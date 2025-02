ROMA (ITALPRESS) – A 90 anni dallo studio di Stein e Leventhal del 1935 sulla Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS), patologia che colpisce tra il 5% e il 18% delle donne in età fertile e che spesso è causa di infertilità, su iniziativa del Senatore Marco Scurria (Fdl) l’Associazione scientifica EGOI-PCOS organizza una serie di eventi istituzionali e di formazione medico-scientifica che verranno promossi nel 2025, anno dedicato alla sensibilizzazione e all’approfondimento di questa patologia ancora poco conosciuta.Ad aprire la serie di iniziative, il convegno istituzionale – Tavola Rotonda che si è svolta presso il Senato della Repubblica, in Sala Zuccari.Un’occasione di dialogo, confronto diretto e maggiore consapevolezza sulla gestione della sindrome.La Tavola Rotonda ha incluso anche uno spazio per interventi e domande delle partecipanti affette dalla patologia e presenti in sala.“L’Associazione scientifica internazionale EGOI-PCOS sta concentrando i propri sforzi su un aspetto cruciale di questa patologia, ossia l’origine metabolica, tanto da rinominarla Sindrome endocrino-metabolica, i cui segni e sintomi: insulino-resistenza, irsutismo, obesità, acne, depressione, ansia sono talmente diversificati da rendere spesso complessa la diagnosi. Dall’altro lato, invece, abbiamo l’ovaio multifollicolare, tipico delle adolescenti e che solitamente evolve fisiologicamente con l’età”: a dirlo il Professor Vittorio Unfer, ginecologo, ricercatore e co-Presidente dell’EGOI-PCOS che prosegue: “Questa nuova classificazione che rappresenta un superamento della classificazione promossa dall’ESHRE deve porre le basi per sviluppare un percorso terapeutico personalizzato per le pazienti, che comprenda modifiche nello stile di vita e nelle abitudini alimentari, e favorisca la scelta di terapie adeguate, siano esse farmacologiche o non farmacologiche”.“Un punto di attenzione – aggiunge Unfer – è l’uso della pillola contraccettiva, trattamento ritenuto erroneamente come gold standard della patologia ma che, parlando di Sindrome Endocrino- Metabolica, può causare effetti indesiderati significativi come alterazione del peso corporeo e disturbi cardiovascolari, a cui queste pazienti sono già predisposte”. E conclude: “L’incontro ha la finalità di creare una nuova consapevolezza sulla Sindrome dell’Ovaio Policistico in linea con le recenti scoperte per un approccio multidisciplinare ed innovativo”.

