FIRENZE (ITALPRESS) – “Non dobbiamo cambiare il trend ma dobbiamo concentrarci sulla partita di domani. Abbiamo cominciato bene il girone, la Conference è un obiettivo, fare bene domani sarebbe molto importante per la nostra classifica, ma il campionato è un’altra storia”. Lo ha detto il tecnico viola, Stefanoalla vigilia della gara fravalida per la fase a girone unico di Conference League. “Avevamo detto prima della gara contro il Sigma di vincere perchè ciò ci avrebbe aiutato in campionato, poi abbiamo fatto una buona partita ma non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Ora conta far bene in coppa, poi sappiamo quanto saranno importanti e pesanti le prossime tre partite in campionato, ma ci penseremo poi” ha aggiunto Pioli che ha preannunciato un vasto turnover per la gara di Vienna, con la conferma di David De Gea in porta. “Cambierò più del solito ma con la convinzione che chi scenderà in campo darà le risposte adeguate” ha spiegato l’allenatore gigliato.

“Credo che in Conference stia andando in maniera diversa rispetto al campionato, abbiamo vinto la prima partita e dopo quella gara abbiamo fatto due buone prestazioni in campionato, anche se non è arrivata la vittoria, però comunque ci sono stati miglioramenti e buoni segnali. Credo che domani sia una partita a sè, che non intralci il campionato. Con tutte le critiche che ci sono, vedo la squadra pronta e determinata per ottenere la vittoria” le parole del centrocampista viola Cher Ndour.

