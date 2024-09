PISA (ITALPRESS) – Il Cesena espugna 1-0 l’Arena Garibaldi di Pisa nei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024/2025 e si guadagna la sfida contro l’Atalanta: decide la contesa una gol di Raffaele Celia.

La formazione ospite parte subito forte, insidiando la porta di Nicolas già dopo soli cinque minuti con un calcio d’angolo smanacciato dal portiere nerazzurro. Al 20′ sono ancora gli uomini guidati da Michele Mignani a farsi vedere in zona d’attacco con un tiro a giro di Antonucci, che non inquadra lo specchio. Tre minuti più tardi mister Filippo Inzaghi è costretto ad effettuare la sua prima sostituzione, mandando in campo Abildgaard al posto dell’infortunato Mlakar. Intorno alla mezz’ora anche i padroni di casa riescono a costruire un’azione pericolosa con una conclusione al volo di Angori, che va vicino al gol del vantaggio. Nel recupero ci prova anche Abildgaard, ma nel suo tiro manca la precisione e si torna negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Nella ripresa entrambi gli allenatori effettuano delle sostituzioni per provare a sbloccare la partita, ma a rompere gli equilibri ci pensa un giocatore schierato in campo dal 1′: al 54′ Raffaele Celia devia in rete un ottimo traversone di Antonucci e porta in vantaggio il Cesena. Neanche il tempo di festeggiare per i bianconeri, che il Pisa sfiora subito il pareggio con Angori, il quale colpisce una clamorosa traversa. Al 72′ viene centrato un altro legno, ma questa volta è Antonucci a far tremare la porta di Nicolas andando molto vicino al raddoppio. Negli ultimi minuti la formazione toscana va a caccia dell’1-1, ma presta il fianco alla ripartenze dei romagnoli, che riescono a difendere l’1-0 fino al triplice fischio di Rutella, scampando anche l’ultimo pericolo sulla traversa colpita da Moreo. Il Cesena avanza così agli ottavi di finale, dove incontrerà l’Atalanta, mentre il Pisa esce di scena.

