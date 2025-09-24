ROMA (ITALPRESS) – “Fino a prova contraria aNoi non abbiamo contabilizzato gli acconti”. Così ilnel corso del question time alla Camera.C’è stato un aumento di oltre 130mila progetti finanziati rispetto alla mia ultima comunicazione: 294mila sono stati conclusi, 28mila sono in fase di conclusione e 109mila sono in fase di esecuzione in ragione anche della complessità dei progetti stessi. Per quanto riguarda i ritardi, consultando le banche i dati si può facilmente ricavare che ad oggi sono impegnati dei 194,4 miliardi ben 192 miliardi, pari cioè al 99,8%”, ha aggiunto.

Nel Pnrr “la missione 6”, quella sulla salute, “dipende quasi in via esclusiva dalle regioni. Il 6 marzo è stata fatta una cabina di regia con i presidenti delle regioni Per chiedere a che punto erano su vari interventi tra cui case e ospedali di comunità. C’è stato detto: ‘non preoccupatevi, gli obiettivi li raggiungiamo tuttì. Non è che si possono aprire incidenti istituzionali a fronte di presidenti e assessori che si assumono la responsabilità di dire che gli obiettivi saranno raggiunti tutti”, ha concluso Foti

