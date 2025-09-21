UDINE (ITALPRESS) – Terza vittoria di fila in campionato per il Milan che a Udine si impone con merito per 3-0. Sono Fofana e Pulisic, doppietta per lui, i mattatori di una serata positiva per i sette volte campioni d’Europa. Il ritmo è alto fin dalle prime battute e dopo neanche tre minuti è Pulisic ad andare al tiro da posizione defilata, ma Sava è attento e devia in corner. Al 19′, Gimenez ha una grande occasione quando calcia addosso a Sava in uscita dopo essere stato lanciato in porta da una precisa imbucata di Estupiñan. Gli ospiti giocano meglio e al 40′ passano meritatamente in vantaggio. Pulisic avvia l’azione e serve Estupiñan, il quale mette dentro una palla insidiosa su cui si avventa Karlstròm rischiando l’autogol, ma sulla respinta di Sava è lo stesso Pulisic il più lesto di tutti a ribadire in rete a porta quasi sguarnita. Il primo tempo termina 1-0 in favore degli uomini di Allegri, oggi squalificato e sostituito in panchina dal vice Landucci.

Il raddoppio arrivo dopo nemmeno un minuto dall’inizio della ripresa. Karlstròm si fa soffiare palla in area da Pulisic e la sfera finisce sul destro di Fofana, che chiude sul primo palo infilando Sava per il 2-0. Pulisic è scatenato e all’8′ cala il tris, quando la sua squadra si rende protagonista di un’ottima ripartenza dalla propria trequarti, con Rabiot bravo a servire in area lo statunitense che trafigge un imperfetto Sava sul suo palo. Al 35′ è Saelemaekers a impegnare il portiere avversario con un piatto destro da buona posizione che viene però respinto in tuffo. Cinque minuti dopo, Estupiñan ci prova con un mancino di controbalzo dalla lunga distanza che sibila il palo alla destra di Sava. Sarà l’ultima emozione del match. Grazie a questi tre punti, il Milan sale momentaneamente al secondo posto della classifica (in compagnia del Napoli che ha una partita in meno e che lunedì ospiterà il Pisa al Maradona), portandosi a una sola lunghezza dalla Juventus. L’Udinese, invece, resta a quota 7 punti.

