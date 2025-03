ROMA (ITALPRESS) – “Potete escludere tutti i nomi che sono stati detti finora. Gasperini? Anche lui. Sarà un altro”. Lo ha detto il tecnico dellaClaudioin conferenza stampa in vista del match di sabato con il Lecce, smentendo la possibilità che l’allenatore dell’Atalanta possa prendere il suo posto sulla panchina giallorossa nella prossima stagione. “Sul nuovo allenatore avete tirato fuori tanti nomi. Ma i nomi di quelli di cui ho davvero parlato non sono ancora usciti. Questo mi fa sapere che stiamo sulla buona strada. La scadenza? Quando il presidente lo vorrà dire”, ha aggiunto l’allenatore. “Io e Ghisolfi daremo una lista di papabili al presidente e lui sceglierà l’allenatore – ha spiegato Ranieri -. La piazza è importante, ma la piazza ama chi fa bene alla Roma. Può darsi che all’inizio non venga apprezzato il nome, anche se credo di sì, ma alla fine sono i fatti che contano: chi viene, sa che deve far bene e che la Roma deve arrivare in alto e che per i primi due mercati non potremo fare spese pazze. Se io restassi, perderemmo un anno. Non sono il futuro della Roma, chi viene dovrà esserlo. E prima arriva, meglio è”, ha aggiunto Ranieri che dovrà chiudere la stagione senza Paulo Dybala.

“Ci ho parlato, sta molto bene, deve solo aspettare. Lo staff farà di tutto per metterlo nelle migliori condizioni e per farlo recuperare nella giusta maniera senza affrettare i tempi e senza ritardarli. Per il crociato si aspettano sei mesi, in questo caso il crociato non c’entra, quindi dovrebbe volerci meno tempo per il recupero, ma non possiamo definire una tempistica. Siamo fiduciosi, il ragazzo è contento di come è stato trattato”. Un’assenza pesante ma che non può fermare la rincorsa della Roma. “Tutti i giocatori sono centrali, sarà il campo a dirmi chi è più pronto di un altro. Chi ha tirato la carretta magari deve rifiatare 3-4 partite. Ma sono tutti centrali, non ho fatto mai preferenze e credo in quello che stiamo facendo. Dobbiamo ricominciare, la partita di Lecce sarà l’inizio della volata finale”, le parole del tecnico giallorosso che sulla mancanza di comunicazione da parte della proprietà dice: “Friedkin? Solo in Italia vogliamo che i presidenti parlino, nelle altre nazioni non funziona così. Vuole fare grande la Roma e ha già speso un miliardo. Stiamo spingendo per fare lo stadio e speriamo si possa mettere la prima pietra al più presto. Preferisco un presidente che parli poco e faccia tanto. Se appare o non appare, non mi cambia niente e parlo da tifoso”.

