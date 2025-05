ROMA (ITALPRESS) – “Big sacrificati sul mercato? Ne ha parlato la stampa, non ne abbiamo parlato in società. Ma i mercati sono aperti a mille situazioni.E’ importante la mentalità costruita quest’anno: c’è un gruppo serio che si impegna, con giocatori che si aiutano l’uno con l’altro”. Lo ha detto il

“Il rigore tolto a Bergamo? Resto della mia idea: non giudico se fosse rigore o meno. Parlo di uniformità di intenti sul protocollo Var e sul chiaro ed evidente errore – ha aggiunto il mister giallorosso – Ci sono stati sia nel nostro campionato sia in Champions League alcuni errori molto simili e in quei casi il Var non è intervenuto. E’ normale che Zappi difenda gli arbitri”.

Infine, nel giorno del 23esimo compleanno di Edoardo Bove: “Gli manderò un messaggio di auguri. Voi non lo sapete: lo chiesi in prestito a Mourinho, ma Josè se lo tenne stretto, altrimenti sarebbe venuto a Cagliari. Gli auguro tutto ciò che desidera, non lo conosco, ma ho visto le sue interviste e basta poco per capire il tipo di intelligenza”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).