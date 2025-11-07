MILANO (ITALPRESS) – Riforma fiscale, cooperative compliance e intelligenza artificiale sono stati i temi al centro del XIV Forum Fiscale organizzato da Wolters Kluwer Italia al MUDEC di Milano, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.L’evento ha riunito rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, oltre a imprese, professionisti e accademici, per fare il punto sulle nuove sfide del sistema tributario italiano.Nel corso dei lavori, i relatori hanno approfondito lo stato di attuazione della riforma fiscale e le nuove prospettive di collaborazione tra fisco e contribuenti. E’ emerso come la cooperative compliance rappresenti un modello evoluto di rapporto tra amministrazione e imprese, fondato su governance interna, trasparenza e uso di strumenti digitali avanzati.Sul fronte dell’intelligenza artificiale, il dibattito ha evidenziato le potenzialità delle analisi predittive e delle soluzioni automatizzate per migliorare l’efficienza dei processi fiscali, ribadendo al tempo stesso l’irrinunciabilità dell’elemento umano in termini di giudizio, responsabilità ed etica.“La cooperative compliance promuove un rapporto più collaborativo e trasparente tra imprese e amministrazione, trasformando il fisco da semplice organo di controllo a partner affidabile – ha dichiarato Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia -. In questo scenario, l’intelligenza artificiale diventa un alleato strategico per automatizzare la conformità e rafforzare la fiducia”.Tomàs Font, Vice President & General Manager Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South, ha evidenziato come “la transizione fiscale e tecnologica in corso rappresenti per professionisti e imprese non solo una sfida normativa, ma anche una grande opportunità di crescita e collaborazione”.Dal XIV Forum Fiscale è emersa la necessità di un approccio integrato tra normativa, tecnologia e cultura professionale per accompagnare il Paese nella trasformazione digitale.

