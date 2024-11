TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola in finale alle Atp Finals di Torino. Sul veloce dell’Inalpi Arena, nella seconda semifinale il fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha travolto in due rapidi set il norvegese Casper Ruud, n.7 Atp, con il punteggio di 6-1 6-2, in un’ora e 10 minuti di gioco. Per Sinner si tratta della sua seconda finale in carriera alle Atp Finals: lo scorso anno fu battuto nel match per il titolo dal serbo Novak Djokovic, assente in questa edizione. “Sicuramente è un’emozione grandissima e bellissima, è molto speciale giocare qui per me, è un torneo molto importante: l’anno scorso ho perso in finale, quest’anno ci risiamo e proveremo a fare meglio – le parole a caldo del 23enne campione di San Candido – Ma a prescindere dal risultato di domani, è stata una settimana di emozioni e momenti bellissimi. Se sento la pressione di essere ormai sempre l’uomo da battere? Onestamente sto solo provando a giocare al cento per cento ogni giorno, posso solo controllare come sto in campo e come usare l’energia dei tifosi, per il resto questo sport è imprevedibile. Oggi la partita si poteva complicare, invece sono stato bravo a restare lì mentalmente – conclude Sinner – e nel secondo set sono riusciuto ad aumentare il livello”. Per il titolo di ‘maestrò l’azzurro sfiderà domani, nel remake della finale dell’Us Open 2024, lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del mondo, che nella prima semifinale aveva eliminato a sorpresa, per 6-3 3-6 7-6(3) e dopo due ore e 24 minuti di partita, il tedesco Alexander Zverev, n.2 Atp e trionfatore due volte in questo torneo, nel 2018 a Londra e nel 2021 proprio a Torino.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Like this: Like Loading...