TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Giornata storica per il Giappone. Sanae Takaichi è stata eletta premier, diventando la prima donna a occupare questo ruolo nel Paese.
– foto Ipa Agency –
Takaichi, conservatrice 64enne conosciuta come la “Lady di Ferro” del Giappone, ha ottenuto dalla Camera Bassa 237 voti, 13 in più della maggioranza necessaria. Takaichi, leader dell’LDP, il Partito Liberaldemocratico, è il quarto Primo Ministro in 5 anni in Giappone.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
