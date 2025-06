PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka mette fine al regno di Iga Swiatek e sogna la corona a Parigi, Coco Gauff permettendo. Al Roland Garros è tempo di semifinali nel tabellone femminile e la numero uno del mondo piega la polacca 7-6(1) 4-6 6-0: si chiude così dopo 26 vittorie consecutive la striscia della Swiatek, vincitrice delle ultime tre edizioni e campionessa anche nel 2020. Per la Sabalenka, alla sua prima finale sulla terra rossa parigina, la chance di portare a casa il quarto Slam della carriera dopo i due successi a Melbourne (2023 e 2024) e quello a New York dello scorso anno. Dovrà però fare i conti con Coco Gauff, che infrange il sogno di Lois Boisson, numero 361 del mondo che si era spinta fin qui collezionando scalpi importanti come quelli di Pegula e Andreeva: 6-1 6-2 in circa un’ora e dieci di gioco la prova di forza della 21enne di Delray Beach, che torna così a giocare una finale a Parigi dopo quella persa nel 2022 contro la Swiatek. Per la Gauff, che si era presentata al via dopo aver brillato anche a Roma (sconfitta solo all’ultimo match da Jasmine Paolini), si tratta della terza finale assoluta in un Major: oltre a quella già citata al Roland Garros, nel suo palmares spicca il successo agli Us Open 2023. Precedenti in perfetto equilibrio fra le due finaliste (5-5) ma la Sabalenka si è imposta nell’ultimo, la finale – sempre sulla terra – di Madrid giocata un mese fa.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).