PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo lo shock dell’eliminazione ai quarti e il passaggio dai ripescaggi, Simone Alessio ottiene il massimo possibile nella categoria -80kg del taekwondo. L’azzurro conquista la medaglia di bronzo, sconfiggendo per due riprese a zero il numero due del ranking mondiale, lo statunitense Nickolas. Alessio, che guida il ranking, vince il primo round per superiorità nonostante il 3-3: più efficace il suo colpo alla testa rispetto alle mosse del rivale. Nella seconda ripresa non c’è storia: l’azzurro piazza subito un colpo alla corazza e si limita a difendersi, chiudendo sul 2-1. Per lui un unico brivido, con un video challenge respinto per un potenziale colpo alla testa del rivale. Salgono a 34 le medaglie per l’Italia, che cala il poker nel terzultimo giorno delle Olimpiadi. Il totale è di 11 medaglie d’oro, 11 d’argento e 12 di bronzo.

