ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che emetterà un ordine esecutivo per richiedere l’identificazione degli elettori a ogni elettore. “L’identificazione degli elettori deve essere parte integrante di ogni singolo voto. nessuna eccezione! Emanerò un ordine esecutivo a tal fine!!!”, ha dichiarato Trump su Truth Social. “Inoltre, niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari lontani”, ha aggiunto.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).