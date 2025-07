ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo dell’estate e la riapertura delle seconde case al mare, in montagna o in campagna, riemerge un problema ricorrente: il segnale televisivo è debole o del tutto assente. “Le seconde case sono spesso in aree splendide ma con copertura terrestre discontinua e non raggiunte da un segnale TV sufficientemente potente e affidabile”, ricorda Stefano Luppi, consigliere delegato di Tivù. “Eppure – aggiunge – oggi esiste una soluzione semplice e definitiva: tivusat, la piattaforma satellitare gratuita italiana, che permette di vedere in alta qualità tutti i principali canali televisivi nazionali, senza abbonamenti. Basta avere una parabola e un decoder tivusat oppure una CAM tivùsat inserita in un televisore di ultima generazione. Tivusat garantisce una ricezione stabile e continua, indipendentemente dalla posizione geografica, perchè si vede ovunque”.

Si ricevono oltre 180 canali tra televisivi e radiofonici: Rai, Mediaset, La7, Discovery, TV8, Nove. Non solo: “tivùsat è l’unica piattaforma gratuita in Italia che trasmette canali in 4K – ricorda Stefano Luppi – “Inoltre, è disponibile un’ampia selezione di canali internazionali, tra cui BBC World News, Arte, France 24, TV5Monde, CGTN, Al Jazeera, NHK World e molti altri: una risorsa preziosa per chi vuole mantenere uno sguardo aperto sul mondo anche in vacanza”.

“Tivusat è anche un progetto di inclusione digitale – prosegue Stefano Luppi – permette a tutti, ovunque si trovino, di accedere a un’offerta televisiva importante e contribuisce a colmare il divario digitale tra città e campagna. In più, promuove una visione sostenibile della tecnologia: la parabola, una volta installata, dura decenni e non necessita di alimentazione o aggiornamenti frequenti”.

