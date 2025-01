ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo consentire che la nostra opinione pubblica si possa abituare al conflitto dimenticandone la gravità. Recependo le risoluzioni del Parlamento la posizione del governo resta chiara, è necessario continuare il sostegno all’Ucraina per creare le condizioni per il cessate il fuoco e raggiungere una pace duratura. Si tratta di una azione che serve anche a tutelare il nostro sistema di valori e la nostra sicurezza”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni in Senato.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).