PIANDIMELETO (PESARO URBINO) (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per costruire la pace, una pace giusta che garantisca l’integrità dell’Ucraina. Stiamo sostenendo tutti gli sforzi anche degli Stati Uniti per far sì che Putin e Zelensky si mettano attorno a un tavolo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine di un’iniziativa elettorale a Piandimeleto, nelle Marche.

“Dobbiamo inviare a Mosca un messaggio molto chiaro: basta provocazioni, basta utilizzare i droni per testare le reazioni dell’Occidente, dell’Europa e della Nato, però vogliamo il dialogo, il confronto, vogliamo che si concluda questa stagione di guerra, così come vogliamo che si concluda in Medio Oriente”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).