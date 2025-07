NEW YORK (ITALPRESS) – Il presidente russo“non è pronto a scendere a compromessi” per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto, in un’intervista al New York Post, il presidente ucraino, sottolineando che Trump “ha il potere di metterlo in ginocchio accelerando l’introduzione di sanzioni che potrebbero causare un’esplosione sociale” in Russia.

Zelensky si è detto “molto grato” che Trump sostenga le sanzioni, riferendosi all’annuncio fatto dall’inquilino della Casa Bianca di imporre tariffe del 100% ai paesi che acquistano petrolio russo se Mosca non accettasse un accordo di pace.

