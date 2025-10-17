ROMA (ITALPRESS) – Le uova, alimento semplice e radicato nella cucina italiana, stanno vivendo un ritorno di popolarità anche nel consumo fuori casa. A confermarlo è un sondaggio condotto da La Piadineria, catena italiana della ristorazione veloce, su un campione di oltre 5.500 clienti: quasi 1 cliente su 3 (29,23%) ha espresso interesse per una piadina con frittata.Il dato riflette una tendenza più ampia: sempre più consumatori dichiarano di cercare piatti familiari, genuini e flessibili, in linea con un approccio alimentare che combina gusto, semplicità e attenzione alla qualità. Secondo la stessa rilevazione interna, oltre il 94% dei clienti si definisce onnivoro o flexitariano, a conferma di un crescente orientamento verso ingredienti essenziali e riconoscibili, senza rinunciare al sapore.Queste indicazioni si sono tradotte nel lancio di una nuova ricetta limited edition: la nuova piadina “La Dorata” è arrivata in tutti i ristoranti La Piadineria dal 1° ottobre. La ricetta unisce frittata con uova da allevamento a terra, formaggio Montasio DOP, lattuga croccante e maionese, con la possibilità di aggiungere un altro ingrediente a piacere: zucchine grigliate, patate arrosto, cipolla rossa caramellata o bacon.Anche queste ultime possibilità di abbinamento rispecchiano fedelmente i gusti espressi dai clienti nel sondaggio, che indicano le zucchine (65,4%), la cipolla caramellata (37,6%) e le patate (31,6%) tra gli accostamenti più apprezzati con la frittata. Insomma: il cliente è sempre più protagonista e co-artefice dell’offerta.“L’ascolto del cliente, dal tradizionale bancone all’odierna comunicazione tramite app, è uno dei motivi del successo de La Piadineria dal 1994, anno di fondazione – commenta l’azienda -. Anche così, siamo diventati la più grande rete italiana del fast casual food, con 500 ristoranti in tutta Italia e anche nella vicina Francia, dove ogni giorno serviamo in media 75.000 piadine, preparate al momento con l’impasto prodotto centralmente nel nostro stabilimento di Montirone (BS), secondo la nostra ricetta originale”.

