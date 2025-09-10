ROMA (ITALPRESS) – “Con il divieto dell’uso del cellulare in classe tuteliamo la salute dei giovani, tutti gli studi dimostrano che l’uso frequente del cellulare crea dipendenza e incide sulla capacità di concertazione, di memorizzare, e sull’apprendimento, l’uso del cellulare porta a degli esiti peggiori rispetto all’apprendimento con altri strumenti”. Lo ha detto ilGiuseppeospite di “Morning news”, su Canale 5.

Tra le altre novità del nuovo anno scolastico c’è anche quella che riguarda il nuovo esame di maturità: “è un cambiamento innanzitutto culturale, esame di Stato è molto algido, valutare non soltanto le competenze, le conoscenze dello studente ma anche quel grado di autonomia, quel grado di responsabilità, insomma quella crescita della persona a 360 gradi, non a caso abbiamo voluto premiare azioni particolarmente meritevoli. Va detto anche che questo esame fa chiarezza”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).