ROMA (ITALPRESS) – Con 160 voti a favore, 99 contrari e 3

astenuti, l’Aula della Camera ha approvato il ddl di conversione

del decreto Economia. Il provvedimento reca disposizioni urgenti

per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè

interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture,

trasporti ed enti territoriali. Il ddl è stato approvato da

Montecitorio senza modifiche rispetto al testo dal Senato e

diventa quindi legge.

