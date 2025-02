ROMA (ITALPRESS) – Da un piccolo laboratorio di pasticceria ad Alba, in Piemonte, a icona globale, celebrata in oltre 170 Paesi in occasione del World Nutella Day, la ricorrenza nata nel 2007 dall’idea della blogger americana Sara Rosso per riunire la community mondiale dei Nutella Lovers: la crema spalmabile più famosa al mondo, nata nel 1946 in casa Ferrero, è protagonista dell’evento al museo MAXXI di Roma, che si inserisce nel contesto della mostra “joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni”, a cura di Chiara Bertini e in collaborazione con Ferrero.“Nutella ha così successo nel mondo in primo luogo perchè è buonissima”: quest’anno compie sessant’anni ma “non li dimostra, perchè il nostro brand ha saputo sempre rinnovarsi, sorprendendo tutte le persone che lo amano con prodotti sempre nuovi che riescono ad accrescere ancora di più il grande apprezzamento dei suoi Lovers”, ha detto Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia.“Dal 20 dicembre siamo all’interno di uno spazio che ci è stato dedicato al Maxxi e oggi presentiamo il libro scritto da Gigi Padovani per i 60 anni di Nutella: un’occasione speciale e in una cornice ancora più speciale tra letteratura, musica e arte per festeggiare un’icona del nostro Paese”. La mostra, che sarà visitabile fino al 20 aprile, è un mix di gioco e approfondimento in uno spazio per adulti e bambini che offre l’opportunità di riscoprire i ricordi legati a Nutella, immergersi nelle sue campagne pubblicitarie più iconiche e visualizzare l’impatto sociale e culturale di un brand che ha attraversato intere generazioni.La mostra, ha raccontato la curatrice Chiara Bertini, “ripercorre la storia di Nutella, dal 1923 quando nasce nella pasticceria di Dogliani, nelle prime sperimentazioni con Gianduiotta e Supercrema, fino ad arrivare al 1964, quando nasce effettivamente Nutella, una nuova ricetta e un nuovo nome per il prodotto iconico che tutti conosciamo e di cui tutti abbiamo un ricordo”.Il percorso infatti dà “ai visitatori la possibilità di interagire con lo spazio, lasciare un messaggio oppure una loro traccia”. Non è solo “la storia di un prodotto, ma è quella di generazioni di persone che lo hanno assaggiato e che lo hanno amato: abbiamo dato spazio alle serie di vasetti che tutti riconoscono come molto familiari e quindi anche a quest’idea di riutilizzo del packaging”, ha spiegato. L’esposizione offre anche un viaggio dentro la legacy imprenditoriale di Nutella, fatta di ingegno, resilienza e innovazione continua: dal lancio del primo snack on-the-go con Nutella &GO! nel 2008, passando per Nutella B-ready, lanciato nel 2015, fino a Nutella Biscuits, il primo e unico biscotto con un cuore cremoso di Nutella, nel 2019. Più recentemente, il marchio ha ampliato la sua gamma di prodotti con Nutella Muffin nel 2020, Nutella Croissant nel 2023, Nutella Gelato e Nutella Plant-Based nel 2024, e Nutella Donut nel 2025.Durante la celebrazione del World Nutella Day al MAXXI, nella serata condotta da Pierluigi Pardo, tra le note del violinista Pierpaolo Foti e le opere dello street artist Greg Goya, è stata presentata la nuova edizione del libro “Il nuovo mondo Nutella – 60 anni di innovazione” di Gigi Padovani. “Nutella è diventato un elemento di socializzazione, è un mito globale” amato da “tutti gli italiani e adesso anche in tutto il mondo”, celebrato da film e libri “come Bianca di Nanni Moretti e Nutella Nutellae di Riccardo Cassini”, che hanno dimostrato che Nutella “è un elemento culturale che rappresenta la storia d’Italia. Il libro racconta come Nutella è diventata un ‘power brand’. L’amore nei suoi confronti è spontaneo, perchè suscita positività, condivisione e gusto. Anche gli atleti come Beckham, Totti e Sinner hanno dimostrato il loro amore per questo marchio che ormai appartiene a tutti noi”. Nel libro c’è un capitolo che si intitola ‘Ferrerità’: un riferimento all’etica dell’azienda che “vuole che le sue materie prime e i suoi ingredienti siano sostenibili. In Costa d’Avorio hanno investito 10 milioni di euro con Save the Children per portare a scuola i figli dei produttori di cacao”, poi c’è una rete di satelliti che controlla i fornitori: “se c’è un fornitore di olio di palma che deforesta le piantagioni, gli tagliano la commessa”, ha ricordato.

